Seis banhistas resgatados do mar no Carvoeiro

As vítimas foram nadar, tendo sido arrastados pela ondulação. Estavam cansados e em hipotermia.

Por A.P. | 11:04

Seis banhistas, entre os quais três menores, foram ontem resgatados do mar pelo salva-vidas de Ferragudo e por uma lancha da Polícia Marítima, na praia de Carvoeiro.



O alerta foi dado pelas 13h25. "As vítimas - uma mãe inglesa de 40 anos e dois filhos de 13 e 10 anos, e um pai alemão com um filho de 13 - foram nadar, tendo sido arrastados pela ondulação. Estavam cansados e em hipotermia.



Um português, equipado com barbatanas, colete e prancha tentou ajudá-los, mas acabou também por ser resgatado", revelou ao CM o comandante Santos Arrabaça, da Capitania de Portimão.