Seis barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação

Seis barras marítimas estão este sábado fechadas a toda a navegação e outras seis estão condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).De acordo com a informação disponibilizada no 'site' da AMN, estão encerradas à navegação em Portugal continental as barras marítimas de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora e Portinho da Ericeira. No arquipélago dos Açores, estão encerradas as barras de Santa Cruz das Flores e das Lages das Flores.Relativamente às barras condicionadas, a Autoridade Marítima Nacional refere que a da Figueira das Foz está fechada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.Nas barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, as embarcações de calado superior a dois metros apenas devem praticar a barra no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.Segundo a AMN, a barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros e a de Lagos a barcos com calado superior a dois metros, que devem praticar a barra com uma profundidade de água superior a meia maré.A barra de S. Martinho do Porto está condicionada à navegação devido a assoreamento, sendo que a navegação deve proceder com cautela e praticar a barra apenas na preia-mar, adianta-se na informação da Marinha atualizada às 08h09 deste sábado.