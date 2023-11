Seis cadeiras e dois andarilhos para gémeas brasileiras tratadas no Santa Maria custaram 65 mil euros

O Hospital de Santa Maria (HSM) e o Centro Médico de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) gastaram um total de 65 837,86 euros em seis cadeiras e dois andarilhos para as gémeas brasileiras Maitê e Lorena. As crianças com atrofia muscular espinal receberam, em 2020, no HSM, um tratamento com o medicamento mais caro do Mundo, o Zolgensma, que custou 4 milhões de euros, num caso noticiado pela TVI e que está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de favorecimento após alegada intervenção do Presidente da República.









Ver comentários