Seis carros destruídos em fogo num parque subterrâneo em Monchique

Incêndio deflagrou em parque da Câmara Municipal.

08:30

Pelo menos seis veículos ficaram totalmente destruídos na sequência de um incêndio que deflagrou às 05h00 num parque de estacionamento subterrâneo da Câmara Municipal de Monchique. A população ouviu várias explosões no parque onde estavam mais de 100 viaturas.



De acordo com o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, outros veículos ficaram parcialmente danificados.



"O fogo foi dominado por volta das 06h30", acrescentou a mesma fonte.



O incêndio chegou a ser combatido por 42 operacionais, apoiados no terreno por 16 veículos, da GNR e dos bombeiros.



A GNR de Monchique afirmou que "não há quaisquer feridos a registar".



O caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária.