Seis carros arderam durante a noite desta segunda-feira em cinco zonas de Gondomar.

As autoridades suspeitam de fogo posto e estão a investigar.

Na Rua Entre Cancelas, em Baguim do Monte, duas viaturas ficaram destruídas pelo fogo. Um popular ainda tentou extinguir as chamas com uma mangueira, mas o incêndio foi despois combatido pelos bombeiros.



O Correio da Manhã sabe que existiram outras situações, com cocktails molotov a serem atirados contra uma casa e um estabelecimento, que acabaram por causar alguns danos.