Seis detidos após assalto armado a carrinha de transporte de valores em Coimbra

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira três homens e três mulheres por serem suspeitos de um assalto, com recurso a arma de fogo, a uma carrinha de transporte de valores no passado dia 9 de novembro em Vila Nova de Poiares, Coimbra.As detenções ocorreram em Sintra, Seixal e Almada. Os suspeitos são todos desempregados.Os assaltantes roubaram uma elevada quantia de dinheiro depois de ameaçarem um dos ocupantes da carrinha de transporte de valores com uma arma.Depois, colocaram-se em fuga num carro de marca Mercedes que tinha sido furtado. Posteriormente, incendiaram este veículo.Foram ainda apreendidos milhares de euros em numerário, gorros passa-montanhas, produto estupefaciente, um par de walkie-talkies e dois veículos automóveis.Os agora detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 43 anos, três dos quais já referenciado pela prática de roubos com arma de fogo, vão ser presentes a Tribunal.