Os seis detidos por suspeitas de corrupção na ‘Operação Tempestade Perfeita’ saíram este sábado em liberdade, mas terão de pagar uma caução de 200 mil euros cada no prazo máximo de 10 dias.Apesar de terem ficado apenas com Termo de Identidade e Residência, ficam ainda impedidos de contactar entre si ou com os outros 14 arguidos, bem como de sair do País. O ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional Alberto Coelho é um dos detidos.