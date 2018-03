Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis detidos por venda ilegal de bilhetes para o clássico

Indivíduos apanhados em flagrante delito, no Porto, Canedo, Aveiro e Rio Tinto.

Por Lusa | 02.03.18

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve hoje seis pessoas pela venda ilegal de bilhetes para o jogo entre o FC Porto e o Sporting, da 25ª. jornada da Liga portuguesa de futebol.



A ASAE desencadeou uma operação de fiscalização, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, no âmbito do combate à especulação de bilhetes para o o jogo de hoje.



"Como resultado da ação, foram detidos seis indivíduos, em flagrante delito, no Porto, Canedo, Aveiro e Rio Tinto e instaurados seis processos crime pela prática ilícita de especulação de bilhetes e distribuição irregular de títulos de ingresso, que se encontravam à venda através da Internet, tendo ainda sido apreendidos 24 bilhetes", refere a ASAE em comunicado.



Segundo a ASAE, alguns dos detidos foram já presentes a Tribunal, sendo os restantes presentes na segunda feira, dia 05 de março.