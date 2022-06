Sessenta por cento dos incêndios que deflagraram no País este ano têm como causa o mau uso do fogo, com a realização de queimas e queimadas que depois se descontrolam ao domínio dos proprietários.









“Alertamos as pessoas para terem muito cuidado com o uso do fogo na queima de sobrantes e nas queimadas, sobretudo em dias com muito vento”, refere Luís Ribeiro capitão e chefe do SEPNA da GNR de Viseu. Até 30 de maio, deflagraram no País 3679 incêndios rurais que destruíram mais de 10 mil hectares de área florestal e mato.