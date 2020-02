Seis escritórios assaltados durante a madrugada em Santa Maria da Feira

Mozelos,

Seis escritórios foram assaltados e vandalizados durante a madrugada deste domingo emSanta Maria da Feira.Os donos e funcionários aperceberam-se do sucedido na manhã de domingo.A funcionária Vânia Martins revelou aoque os assaltantes levaram vários computadores, um LCD e dinheiro. Disse ainda que os ladrões não tentaram forçar a entrada nos escritórios que se encontravam vazios, no edifício, o que poderá indicar que os criminosos conheciam o local e sabiam onde se encontravam os objetos de valor.Os assaltantes terão comido durante o roubo, dado que deixaram "chocolates e iogurtes pelos pisos do edifício", revela a trabalhadora.