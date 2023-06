Seis pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre um carro e uma carrinha na rua Romana, em Lourosa, Santa Maria da Feira.

Segundo apurou o Correio da Manhã, as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Lourosa e transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado às 14h14.

A GNR tomou conta da ocorrência.