Seis pessoas ficaram feridas, três com ferimentos leves e outras três com ferimentos graves, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, durante a manhã desta quarta-feira, na Estrada Nacional 229, em Viseu.Entre as vítimas graves estão duas crianças, de seis e sete anos de idade, segundo o que oconseguiu apurar.O acidente ocorreu junto a uma zona industrial. Os feridos foram transportados para hospital.Cerca das 10h30, a estrada foi reaberta ao trânsito.