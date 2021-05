Seis pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois carros na Estrada Nacional 18, que atravessa a localidade de Santa Vitória, no concelho de Beja.Uma das viaturas seguia no sentido Aljustrel-Beja e a segunda no sentido oposto. Ao que oconseguiu apurar, um dos veículos, de nove lugares, não terá parado para ceder passagem à outra viatura numa ponte estreita daquela localidade.Duas das vítimas estão em estado grave.No local estão os Bombeiros de Beja, de Aljustrel e o INEM.