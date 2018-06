Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis feridos em choque de autocarro com automóvel em Albufeira

Pesado de passageiros entrou em despiste numa rotunda e saiu da estrada.

14:52

Um acidente que envolveu um autocarro e um automóvel causou esta terça-feira seis feridos, em Albufeira.



Segundo revelou à CMTV Milton Rodrigues, adjunto do comando dos bombeiros locais, o autocarro entrou em despiste depois de ter colidido com um carro quando chegava à rotunda de Vale Parra, em Albufeira. O pesado de passageiros galgou a rotunda e ficou fora de controlo, tendo saído da estrada para bater numa vedação.



O autocarro só parou mesmo à porta de uma loja que existe no local.



O acidente aconteceu por volta das 13h00 desta terça-feira. Entre os seis feridos - todos ligeiros - está o condutor do autocarro, que só transportava dois passageiros. Foi levado para tratamento no hospital de Faro. Os outros três feridos seguiam no carro.



Estiveram no local os bombeiros de Albufeira.