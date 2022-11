Seis feridos em colisão com quatro carros no IP3 em Santa Comba Dão

Uma colisão que envolveu quatro carros provocou, durante a manhã desta terça-feira, seis feridos no IP3, perto de Santa Comba Dão.Um carro despistou-se cerca das 11 horas no sentido Coimbra-Viseu e colidiu com outras três viaturas, causando danos significativos a duas delas.De acordo com o Alferes do destacamento de Trânsito, João Gomes, dos seis feridos, com idades entre os 40 e 70 anos, dois recusaram ser transportados para unidades hospitalares. Dos outros quatro feridos, dois foram levados para o hospital de Viseu e dois para o de Coimbra.O trânsito no IP3 encontra-se condicionado e faz-se neste momento de forma alternada.