Seis feridos em colisão com três carros na A7 em Braga

Seis pessoas ficaram feridas este sábado na sequência de uma colisão entre três carros na A7, em Braga.As vítimas, com ferimentos considerados leves, foram transportadas para o Hospital de Guimarães.Fonte oficial do CDOS de Braga disse aoque o acidente ocorreu na zona do Alto da Lameira, no troço entre Cabeceiras de Basto e Fafe.O alerta para este acidente que aconteceu ao quilómetro 64 foi dado às 09h22.Foram mobilizados para o local da ocorrência 15 operacionais apoiados por sete viaturas.