Seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão entre quatro carros, uma carrinha e uma moto, esta noite de sábado, em Águeda.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Águeda, para uma colisão rodoviária no IC2, em Fontes de Aronhe.As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro. A GNR de Águeda investiga as causas do acidente.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e a ambulância de suporte imediato de vida foram mobilizadas.