Sete feridos em colisão entre carrinha e camião na A22 em Silves

Sete pessoas ficaram feridas numa colisão entre uma carrinha e um camião na manhã desta sexta-feira na A22, em Algoz, no concelho de Silves. Duas das vítimas têm ferimentos graves e uma delas está a ser transportada pelo helicóptero do INEM para o Hospital de Faro.Quatro pessoas foram desencarceradas do interior de uma viatura.O acidente aconteceu no sentido Portimão-Faro e o trânsito está condicionado, com apenas uma das vias abertas.De acordo com os dados disponibilizados na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10h50 as operações de socorro envolviam 43 operacionais, apoiados por 16 viaturas e um helicóptero.Em atualização