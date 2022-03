O despiste de uma carrinha de nove lugares fez esta manhã seis feridos, na Estrada Nacional 112, em Castelo Branco. O alerta foi dado às 09h14 desta sexta-feira, 25 de março.





Entre os feridos estão duas crianças, de 4 e 7 anos e ainda o pai, com 40 anos. As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros e transportadas ao Hospital de Castelo Branco.





As autoridades policiais estão a recolher provas para perceber em que circunstâncias aconteceu o despiste.