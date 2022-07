Um despiste de uma carrinha esta quarta-feira de manhã em Vila Boa de Tires, Marco de Canavezes, provocou seis feridos.Ao que oapurou, no veículo viajavam sete homens, que iam para a caminho de Felgueiras para trabalhar numa fábrica de calçado.As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Penafiel.

A carrinha já foi retirada do local e vai ser alvo de perícias por parte da GNR.



O alerta foi dado cerca das 6h15 por moradores perto do local que acordaram com o barulho.