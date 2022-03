Seis feridos em despiste de carrinha entre Palvarinho e Castelo Branco

Um menino de 4 anos e uma menina de 7 estão entre os seis feridos que esta sexta-feira resultaram do despiste de uma carrinha, na EN112. O acidente ocorreu às 09h15 entre Palvarinho e Castelo Branco.A condutora do veículo perdeu o controlo ao desfazer uma curva apertada e embateu com a lateral numa árvore.