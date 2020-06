Seis feridos em despiste de carro na A3 em Santo Tirso. Duas crianças entre as vítimas

Seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, durante a noite desta quarta-feira na Autoestrada 3, junto a Santo Tirso, sentido Porto - Braga.Segundo o que oconseguiu apurar, duas das vítimas são crianças. Um dos ocupantes do veículo fugiu do local.Cerca das 00h30 encontravam-se no local 33 operacionais, acompanhados por 13 viaturas de apoio ao socorro.