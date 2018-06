Seis feridos em quatro acidentes durante a madrugada no Grande Porto

Duas das vítimas estão em estado grave.

Seis pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, em quatro acidentes, durante a madrugada, no Grande Porto.

As duas vítimas com ferimentos graves foram atropeladas por carros. Um homem de 44 anos foi colhido na EN13, na Póvoa de Varzim, à 01h30, socorrido pelos bombeiros do concelho e INEM, e transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Já na EN15, em Freixo de Cima, Amarante, um homem com cerca de 40 anos foi atropelado, por volta das 03h40, foi socorrido pelos Bombeiros da Lixa e levado para o Hospital de S. João, no Porto.

Em Meixomil, Paços de Ferreira, o despiste de um carro contra um poste provocou três feridos, que foram socorridos no local e hospitalizados. Já ao nascer do dia, às 06h15, o despiste aparatoso de um carro, na A20, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, provocou um ferido ligeiro, que foi assistido pelos bombeiros e transportado para o hospital.