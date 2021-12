Dois acidentes de viação, ocorridos este domingo na Cruz Quebrada e Algés, Oeiras, causaram seis feridos. O primeiro, um despiste de um automóvel com quatro ocupantes, ocorreu pelas 07h18 próximo do Estádio Nacional.Os feridos foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, um deles em estado considerado grave.Quinze minutos depois, uma ambulância dos bombeiros de Algés chamada a este acidente despistou-se próximo do quartel, embatendo contra um poste. Dois bombeiros foram hospitalizados.