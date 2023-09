Seis feridos numa colisão na A11 em Lousada

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias provocou seis feridos, esta manhã, na A11, em Lousada. Uma das vítimas ficou em estado grave.

O alerta foi dado às 11h07 para a A11, sentido Lousada-Marco de Canaveses, em Aveleda, Lousada. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Lousada e Vila Meã, bem como pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo e de Guimarães. Um dos feridos recusou transporte à unidade de saúde. As outras cinco foram hospitalizadas em Penafiel, uma delas em estado grave.

Ao que o CM apurou, a autoestrada já está desobstruída.