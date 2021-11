Seis funcionários de segurança privada proibidos de exercer no concelho de Albufeira após agressões

A Polícia de Segurança Pública suspendeu, parcialmente, o título de segurança em espaços de diversão noturna a seis funcionários ficando proibidos de exercer funções no concelho de Albufeira depois um segurança privado agredir um homem num estabelecimento de diversão noturna na Oura, em Albufeira na madrugada de 3 de Outubro, pelas 05h00.

A nota da Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que duas empresas de segurança privada, que empregam os funcionários parcialmente suspensos, estão proibidas de exercer a sua atividade no estabelecimento em Albufeira onde ocorreram as agressões.





O segurança privado que agrediu um homem num estabelecimento de diversão noturna em Albufeira foi o primeiro caso de suspensão de funções em Portugal neste setor , avançou esta quinta-feira à Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

A PSP explica que após identificar todos os funcionários de segurança privada que se encontravam presentes no local onde ocorreram as agressões e por detetarem infrações foram aplicadas as suspensões uma vez que não realizaram "qualquer ação para as fazer cessar, como era e é a sua obrigação legal".As decisões vão manter-se até à sua revisão ou até conclusão do inquérito criminal e do processo em curso.