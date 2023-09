Seis homens apanhados em flagrante a roubar carro em Marvila. Um menor entre os suspeitos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de deteve cinco homens, com idades entre os 18 e os 19 anos, em flagrante delito, por serem suspeitos da prática do crime de furto de veículo motorizado na freguesia de Marvila.A detenção ocorreu pelas 17h20 do dia 19 de setembro. Segundo o comunicado da PSP, os agentes viram uma viatura estacionada com quatro indivíduos no interior e dois no exterior que informaram os restantes sobre a presença daquela polícia.As autoridades questionaram se algum era proprietário da viatura e todos responderam que não. No interior do veículo já era visível a coluna de direção sem o plástico "e com os fios pendurados, prontos a serem descarnados e o canhão da porta do lado do passageiro forçado, indiciando que se preparavam para fazer uma ligação direta na ignição da viatura e furtar a mesma", explica a PSP.O proprietário da viatura foi contactado, admitiu não conhecer os suspeitos e informou que pretendia procedimento criminal contra todos.Um sexto suspeito, menor de idade, não foi detido mas foi entregue ao pai, que tomou conhecimento da ocorrência, e foi elaborado o expediente posteriormente remetido para o Tribunal de Família e Menores de Lisboa."Os detidos foram notificados para comparecerem na Instância Local Secção de Pequena Criminalidade de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial", pode ainda ler-se em comunicado.