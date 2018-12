Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis homens detidos por detenção e tráfico de armas

Investigação teve início no Destacamento Territorial da GNR do Peso da Régua.

Por Patrícia Moura Pinto | 00:06

Os seis homens com idades compreendidas entre os 50 e os 80 anos foram detidos durante o dia de domingo e de segunda-feira e estão acusados do crime de detenção e tráfico de armas.



A investigação teve início no Destacamento Territorial da GNR do Peso da Régua e dura já há cerca de um ano, tendo resultado no domingo e na segunda-feira na detenção de seis pessoas nos concelhos de Alijó, Lamego, Caldas da Rainha, Castelo Branco e Montemor-o-Velho.



Além das 81 armas e das 22 mil munições foram apreendidas duas granadas, quatro arcos, sete balanças, dezoito máquinas de recarga de munições, 300 quilos de chumbo, 40 quilos de pólvora, dez mil fulminantes e duas mil e quinhentas buchas de cartuchos.



A investigação surgiu depois de uma denúncia que chegou à GNR e que alertava para o facto de alguns cidadãos estarem na posse de armas ilegais e de fabricarem munições com o objetivo de o vender depois a terceiros no mercado do tráfico de armas.