Seis homens matam empregado de bar com duas facadas

Fanita’, ‘Zé Marinheiro’, ‘Tchim-Tchim’, ‘Lando’, ‘Panita’ e Pedro começam esta segunda-feira a ser julgados, em Setúbal, pelo homicídio à facada de um empregado de bar. Os seis agrediram Fábio Abenta, de 31 anos e com uma filha de 2, no Bigodes Bar, por um alegado atraso no serviço, e decidiram matá-lo, a 9 de setembro de 2022. Abenta, músico, foi atingido com bancos, cadeiras, copos e garrafas de vidro e os clientes também agredidos. Refugiado na cozinha, Abenta foi morto com dois golpes de uma faca com 21,5 cm, empunhada por ‘Fanita’. Fugiram os seis, deixando a vítima morta e desfazendo-se da faca numa sarjeta. Dois ameaçaram dias depois um membro da banda a que pertencia Fábio Abenta.