Seis jovens resgatados do mar em Vila do Conde

Três jovens, com cerca de 20 anos, ficaram em dificuldades, esta sexta-feira pelas 12h30, após terem mergulhado numa zona não vigiada junto à praia de Mindelo, Vila do Conde. Três nadadores-salvadores de praias vizinhas tentaram o socorro e também eles ficaram em apuros. Todos foram resgatados. Um dos banhistas e dois nadadores foram hospitalizados com hipotermia.



"Foi uma missão muito difícil. Num certo momento, dois nadadores já não eram visíveis de terra", indicou o comandante Marques Coelho, da Capitania da Póvoa de Varzim. Bombeiros, Cruz Vermelha e INEM estiveram também no local.

Ver comentários