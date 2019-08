Bombeiro ferido em incêndio no Sabugal. Seis meios aéreos combatem chamas

Um incêndio está a consumir uma zona de mato na localidade de Vale Mourisco, na freguesia de Águas Belas, Sabugal.Segundo o que oapurou, um bombeiro ficou ferido. O CNOS confirmou ao CM que o operacional sofreu um escaldão nas pernas e teve de ser transportado para uma unidade hospitalar. Os ferimentos deste bombeiro são considerados ligeiros.De acordo com uma fonte oficial do CDOS da Guarda, até ao momento não há registo de feridos nem de habitações em risco.O alerta foi dado às 12h04.Encontram-se no combate às chamas, de acordo com a página oficial da Proteção Civil, 257 operacionais, apoiados por 74 viaturas e seis meios áreos.Em atualização