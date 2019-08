Seis meios aéreos e mais de 70 bombeiros combatem fogo em Vila Nova de Foz Côa

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa zona de mato em Numão, Vila Nova de Foz Côa.Fonte do CDOS da Guarda disse aoque o incêndio, cujo o alerta foi dado às 12h28, ainda se encontra ativo.A mesma fonte indicou que não há registo de feridos ou habitações em risco.Encontram-se no local a combater as chamas 75 operacionais, apoiados por 16 viaturas terrestres e seis meios aéreos.