Seis migrantes condenados por vandalizarem centro de acolhimento temporário no Aeroporto do Porto

Os onze imigrantes ilegais que chegaram de barco ao Algarve em julho do ano passado conheceram esta quinta-feira o acórdão por coletivo do Tribunal de Matosinhos.Dos onze, seis foram condenados por motim de presos: três a dois anos e dois meses de prisão e os outros três a um ano e dez meses. Foram todos absolvidos do crime de dano qualificado. Os seis condenados ficam em prisão preventiva até o caso transitar em julgado. Os restantes cinco indivíduos ficam à custódia do SEF.Por ordem do tribunal, os cidadãos foram na altura encaminhados para o centro de instalação temporária do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, onde ficaram a aguardar uma decisão definitiva. A 13 de agosto, os homens, de nacionalidade marroquina, foram informados de que iriam ali ficar pelo menos mais um mês. Revoltados, os imigrantes causaram um verdadeiro motim. Proferiram ameaças e destruíram mobiliário, portas e janelas, num dano de 9 mil euros. Tentaram fugir.A acusação do Ministério Público da Maia revelava que os arguidos causaram danos avaliados em mais de 9 mil euros. Destruíram sanitas, camas, mesas e cadeiras. Utilizaram ainda os vidros das portas e janelas que partiram para se mutilarem e para ameaçarem os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que tentavam entrar nas celas para travar os arguidos. Pelo menos dois dos suspeitos tentaram fugir por um buraco.