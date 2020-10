Seis mortes e 121 banhistas salvos nas praias algarvias

Seis pessoas morreram este verão nas praias algarvias, duas das quais por afogamento em praias sem nadadores-salvadores. Dois outros banhistas morreram vítimas de doença súbita e as restantes por causas desconhecidas. Durante a época balnear foram ainda registados 121 salvamentos no mar.Os dados foram revelados aopelo comandante da Zona Marítima do Sul, Rocha Pacheco. Uma das vítimas foi um alemão de 30 anos, na praia do Castelejo, em Vila do Bispo. Um amigo foi transportado em estado grave para o hospital. A segunda vítima foi um belga, da mesma idade, que morreu afogado na praia das Furnas, também em Vila do Bispo.Durante a época balnear foram registados "121 salvamentos, sendo que em 88 ocorrências houve a participação de nadadores-salvadores". Em 11 situações foram empenhados meios da Marinha em reforço no Algarve. Foram ainda "resgatados quatro mergulhadores, em Tavira, que estavam perdidos" no mar. A média de idades das pessoas salvas é de 37 anos. Houve ainda oito ações de busca a crianças perdidas nas praias. A estes números juntam-se 61 saídas, para o mar, das embarcações salva-vidas, para salvamento ou assistência de um total de 132 pessoas. Foram ainda registadas 253 ações de primeiros socorros.Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, segundo revelou Rocha Pacheco, "houve menos gente nas praias".