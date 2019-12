Seis mortos e 400 feridos nas estradas portuguesas durante operação de Natal da GNR

A GNR contabilizou seis mortos nas estradas portuguesas durante a fiscalização de Natal nas estradas portuguesas, que foi realizada entre as 00h00 de sábado e as 24h00 de ontem, dia 25.

Esta cifra resultou de 1520 acidentes de viação, em sequência dos quais as patrulhas prestaram assistência a 19 feridos graves e 381 ligeiros.

A informação foi prestada ao Correio da Manhã pelo oficial de serviço ao Comando-Geral da GNR, que explicou terem sido fiscalizados, no total, mais de 25 mil condutores durante o mesmo período. Os militares apanharam um total de 6771 infrações.

Foi ainda fiscalizado o consumo de álcool de mais de 22 mil condutores. Um total de 287 foram apanhados em contraordenação (com uma taxa de álcool compreendida entre os 0,5 g/l e os 1,19 g/l). As patrulhas da GNR prenderam 146 pessoas ao volante com taxa-crime de álcool no sangue (igual ou superior a 1,2 g/l)

Ao contrário dos anos anteriores, a GNR mantém nas estradas um reforço permanente de fiscalização. A vigilância vai incluir os festejos de Ano Novo, e tem fim previsto para as 24h00 de 5 de janeiro de 2020.



Face a 2018, houve o registo de menos nove mortos, menos oito feridos graves e menos 144 feridos ligeiros, apesar de terem havido mais acidentes.

Recorde-se que está marcada para as 12h30 desta quinta-feira uma conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, na qual serão divulgados dados de sinistralidade e fiscalização rodoviárias obtidos pelas patrulhas da PSP e da GNR durante o período de Natal.