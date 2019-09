Seis mortos em acidente na Marateca sem culpados

O Ministério Público arquivou o inquérito ao acidente que causou seis mortos no IC1, na zona da Marateca, em junho do ano passado, apesar de ter declarado que a culpa era do condutor, que seguia em velocidade excessiva.João Carreira também morreu na colisão frontal e por isso não é imputada responsabilidade criminal. O choque frontal ocorreu numa altura em que chovia torrencialmente. João Carreira conduzia a carrinha onde seguiam mais seis trabalhadores.Traziam o cinto de segurança colocado, mas nem isso os salvou. Dos sete ocupantes, apenas um escapou com vida.