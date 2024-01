Pelo menos seis pessoas morreram nas estradas portuguesas no período do Ano Novo (desde 29 de dezembro), todas na área de jurisdição da GNR. Estas vítimas mortais somam-se às 18 ocorridas nas zonas de PSP e GNR durante o período do Natal - 15 a 26 de dezembro. Esta terça-feira terminaram as fiscalizações especiais pelas festas.





As mortes no Ano Novo foram um ciclista de 76 anos em Castro Verde; um homem de 24 anos em Vila Velha de Ródão; um homem de 53 em Vila Franca de Xira; um motociclista de 34 anos em Fail, Viseu; e uma mulher de 47 anos em Soure. A sexta vítima mortal é uma mulher que não resistiu aos ferimentos de um acidente em Rio Maior e morreu mais tarde no hospital - o mesmo já havia ocorrido com uma outra vítima no período do Natal, em que PSP e GNR contam 17 mortes por não incluírem óbitos após 24 horas nos hospitais.

No Natal e Ano Novo (ainda sem dados de terça-feira) registaram-se 101 feridos graves e 1686 ligeiros. Foram detidos 1093 condutores com álcool: 68 por dia. E apanhados 9345 em excesso de velocidade: 24 por hora.