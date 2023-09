Seis paraquedistas feridos em exercício militar em Beja

Seis paraquedistas estrangeiros ficaram feridos, na noite desta quarta-feira, durante um exercício militar em Beja.Os militares caíram fora do espaço da Base Aérea, perto de São Matias, freguesia do concelho de Beja. O transporte dos feridos para a base foi feito pelas ambulâncias da Força Aérea. Os paraquedistas foram depois transportados para o Hospital de Beja pelos bombeiros voluntários da região.Os paraquedistas deram entrada no hospital por volta da uma da manhã e saíram pouco depois. Foram assistidos por precaução.