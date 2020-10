Uma operação musculada da PSP de Lisboa, que levou até ao corte temporário do trânsito no acesso à Ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte, para a detenção de suspeitos, levou esta quinta-feira à apreensão de uma tonelada de haxixe.

O CM apurou que se tratou de uma investigação da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, que realizou durante todo o dia de quinta-feira diversas buscas e outras diligências.

Foram feitas pelo menos seis detenções.

A PSP promete para amanhã, sábado, informações oficiais sobre esta intervenção.