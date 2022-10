Seis pessoas detidas em Viana do Castelo por roubo a residência

A GNR de Viana do Castelo deteve, na quarta-feira, quatro homens e duas mulheres por por assaltarem residência, no concelho de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo."Na sequência de informações de que estaria a ocorrer um furto em residência, os militares da Guarda deslocaram-se para o local tendo surpreendido os suspeitos em flagrante, na posse de diverso material furtado do interior da residência", informa a GNR em comunicado.Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 21 e 29 anos, foram revistados, tendo a GNR apreendido "duas bicicletas, duas canas de pesca, duas fechaduras, duas camas insufláveis, uma caixa de ferramentas de pesca, uma corrente, um telemóvel, um alicate, artigos eletrónicos e de vestuário".