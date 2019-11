Seis pessoas detidas por tráfico de droga em Ovar

Quatro homens e duas mulheres foram detidos pela GNR no dia 20 de novembro, em Ovar, pelo tráfico de estupefacientes, revela a Guarda Nacional Republicana em comunicado esta sexta-feira.Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 30 e os 56 anos, eram alvo de uma investigação criminal há mais de um ano, em que foi possível apurar que as transações de estupefaciente se procediam, não só em território nacional, como também em Espanha, em que o produto seria proveniente do norte de África, sendo uma das formas de dissimulação, a sua ocultação em garrafas de leite. Assim, foi dado cumprimento a 13 mandados buscas domiciliárias e em viaturas nos concelhos de Ovar, Porto, Vilamoura, Albufeira e Lagos.Foram apreendidas 5049 doses de cocaína, 1929 doses de haxixe, 414 doses de liamba, 1275 euros em numerário, 1360 dirhams (moeda marroquina), quatro viaturas ligeiras, 10 telemóveis, seis balanças de precisão, 81 frascos de CBD (canabidiol), dezenas de embalagens com bolos, aguardente, mel e nutela de Cannabis e ainda diverso material de corte, confeção e embalamento do estupefaciente.