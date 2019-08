Motociclista morre carbonizado em choque contra carro em Águeda

Uma pessoa morreu carbonizada e cinco pessoas ficaram feridas, em dois acidentes no IC2, na tarde deste sábado.



Cerca das 14h30, uma colisão entre uma mota e um carro na zona de Lamas, em Águeda, no IC2, provocou a morte do motociclista e deixou ferido o condutor do veículo ligeiro. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros de Águeda, pela VMER de Aveiro e SIV de Águeda.





No local estiveram 11 operacionais e cinco viaturas. A GNR também esteve no local.

Pelas 13h35, cerca de uma hora antes, uma colisão entre três carros fez quatro feridos junto a Oliveira de Azeméis. As vítimas foram assistidas e transportadas ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. O acidente obrigou ao corte do IC2 durante algum tempo. A circulação faz-se neste momento de forma condicionada.



No local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.