Seis pessoas presas com ligações ao narcosubmarino encontrado na costa da Galiza

A Guardia Civil espanhola já deteve seis homens ligados à descoberta de um submarino com quase 4 toneladas de cocaína, a 24 de novembro, na costa da Galiza.Os primeiros foram dois tripulantes equatorianos do narcosubmarino, que terá partido da Colômbia antes de começar a ser monitorizado pelas polícias de vários países, incluindo a PJ, junto a Portugal.O terceiro ocupante da embarcação, um espanhol, foi preso pouco depois, seguindo-se os dois operacionais da rede que iriam dar guarida aos traficantes. E por fim, agora, o homem que iria recolher as 4 toneladas de cocaína.