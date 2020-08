Seis pessoas resgatadas no mar em Vila do Conde

Seis pessoas foram resgatadas do mar, ao início desta tarde, na praia de Mindelo, Vila do Conde. Três foram transportados para uma unidade hospitalar com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 12h30 para jovens em dificuldades no mar. Os nadadores-salvadores que foram tentar ajudá-los foram também retirados da água.

No socorro estiveram 21 operacionais da Autoridade Marítima, Bombeiros de Vila do Conde e Cruz Vermelha de Vilar, além de duas equipas do INEM e a GNR.