Seis viaturas destruídas por fogo em parque de Monchique

População da vila saiu à rua após ouvir rebentamentos.

Por José Carlos Eusébio | 09:56

Um incêndio destruiu este domingo de madrugada seis viaturas e danificou diversas outras no parque de estacionamento subterrâneo de São Sebastião, situado no centro da vila de Monchique. As chamas foram combatidas por mais de quatro dezenas de bombeiros. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do fogo.



"Ouviram-se várias explosões", conta Sílvia Justino, que, tal como muitas outras pessoas, saiu à rua alertada pela situação. Só mais tarde Sílvia ficou a saber que a sua "carrinha Citroën Picasso" foi uma das seis viaturas que arderam por completo.



Os bombeiros de Monchique, alertados pela GNR pelas 05h15, encontraram o parque fechado. "Tivemos de forçar a entrada", conta Rui Lopes, comandante da corporação. O fogo acabou por ser extinto em cerca de "40 minutos". Foram mobilizados 43 operacionais, dos bombeiros de Monchique, Portimão, Lagoa, Albufeira e Silves.



PORMENORES

Propriedade da Câmara

O parque subterrâneo é propriedade da Câmara de Monchique e está encerrado entre as 23h00 e as 07h00. Como é de utilização gratuita, é usado por grande parte da população daquela vila. Tem capacidade para mais de 200 viaturas.



Danos em carros

O fogo ficou circunscrito a um dos dois pisos do parque, onde estavam estacionadas cerca de 100 viaturas. Além dos carros que arderam outros sofreram danos: a estrutura elétrica incendiou-se e fez cair lâmpadas e calhas de sustentação.