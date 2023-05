O sem-abrigo que está acusado de ter matado à pedrada um homem que estava a proteger uma mulher, em agosto do ano passado, no Porto, confessou parcialmente os factos, esta terça-feira, no Tribunal de São João Novo.O arguido reconheceu ter agredido Carlos Rocha, de 63 anos, e admitiu até que isso lhe pode ter provocado a morte mas afirmou que nunca utilizou uma pedra no crime.