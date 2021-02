Um homem com evidentes sinais de agressões - apresentava hematomas na cara e no corpo - foi esta sexta-feira encontrado prostrado junto ao passeio marítimo de Caxias, em Oeiras. Os bombeiros transportaram-no para o hospital.O homem, encontrado cerca das 07h45, mostrava já alguns sinais de hipotermia. Disse que era sem-abrigo, mas não revelou aos bombeiros e à autoridade as causas dos ferimentos que apresentava.O Ministério Público investiga.