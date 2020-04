Sem-abrigo agride mulher para conseguir furtar bacalhau em Lisboa

Um homem de 35 anos foi detido pela PSP, em Benfica, Lisboa, após ter furtado um bacalhau de um supermercado e agredido uma funcionária para conseguir fugir do local. É sem-abrigo e ficou em liberdade com termo de identidade e residência.O crime ocorreu na quinta-feira ao final da tarde. A PSP foi chamada pela vítima, que já tinha sido agredida ao tentar apanhar o assaltante.Os agentes seguiram no rasto do ladrão e apanharam-no junto à estação de comboios de Benfica. Estava ainda na posse do bacalhau furtado.