Sem-abrigo condenado a 17 anos de prisão por matar homem no Porto

Um cidadão ucraniano foi condenado esta terça-feira a 17 anos de prisão por matar um homem brasileiro, no Porto. O crime ocorreu no ano 2019 quando o sem-abrigo assassinou à pancada e por asfixia Renê Oura, que tinha chegado a Portugal há poucos dias.A sentença foi conhecida esta terça-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto.O tribunal deu como provados todos os factos que constavam na acusação. O coletivo de juizes acredita que o arguido "agiu de forma traiçoeira".Após cumprir pena, será expulso do País e não poderá regressar durante cinco anos.O crime ocorreu a 7 de dezembro de 2019 depois do homicida e da vítima se abastecerem de cocaína junto de um traficante na zona de Francos, no Porto, segundo as autoridades.O arguido, colocado em prisão preventiva à ordem do processo, apoderou-se de 800 euros que a vítima tinha em seu poder.No início do julgamento, negou a prática de homicídio e admitiu apenas que roubou a carteira da vítima.A versão do MP, que o tribunal veio a validar, foi outra: "Quando se dirigiram a um local escondido e pouco movimentado, supostamente com o objetivo de ambos consumirem aquele produto [droga], o arguido tentou retirar ao ofendido a carteira. Perante a resistência que aquele lhe ofereceu, atingiu-o com murros e pontapés em várias partes do corpo e asfixiou-o até à morte".Na leitura do acórdão, o juiz presidente considerou que os factos da ausação "basicamente resultaram todos provados".Disse que ofendido foi agredido "traiçoeiramente" e asfixado até a morte, com vista ao furto do seu dinheiro."A comunidade não tolera este tipo de comportamentos", observou o magistrado judicial.