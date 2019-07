Sem-abrigo incendeia casa no Porto onde já tinha ‘inquilinos’

Em poucas horas, a Polícia Judiciária (PJ) do Porto descortinou o que esteve na origem do incêndio que destruiu uma casa devoluta e provocou o pânico, na segunda-feira, na rua Pinto Bessa, em Campanhã, no Porto.Um sem-abrigo que ocupava a habitação tinha acolhido um casal de ‘inquilinos’ a quem cobrava uma renda de 100 euros. O atraso num pagamento e uma discussão devido à presença de dois cães levou o suspeito a lançar fogo à habitação. Foi detido.Ao que oapurou, o mal-estar entre os residentes ilegais já durava há vários dias. Daí que o agora arguido terá pegado num dos cães do casal, abandonando-o num contentor do lixo (ver caixa) de uma rotunda. Como ainda sobrava um animal, após nova discussão com o seu ‘inquilino’, ateou fogo a um colchão, o que teria como objetivo matar o segundo animal.Só que as chamas evoluíram de forma rápida e o caso destruiu mesmo o primeiro andar daquele prédio, obrigando também à retirada de moradores de um edifício contíguo. Duas pessoas - uma delas o próprio detido - tiveram de ser assistidas pelos socorristas.Aliás, a PJ sublinha que apenas a rápida intervenção dos Bombeiros Sapadores e Voluntários evitou a "destruição completa do imóvel, bem como das restantes habitações e prédios habitacionais confinantes".O homem, de 54 anos e que usou um isqueiro, responde pela prática de um crime de incêndio urbano e foi ontem levado a primeiro interrogatório.Na passada quinta-feira, elementos da Porto Ambiente, empresa municipal, resgataram o cão que, alegadamente, terá sido deixado pelo suspeito num contentor do lixo da zona da rotunda de Francos. Uma brigada do canil da cidade acabou por acolher o animal, num caso que gerou muita indignação e partilhas nas redes sociais.Ainda os bombeiros estavam no local do incêndio e já o suspeito dava entrevistas à comunicação social. "Ouvi um estrondo e vi uma garrafa a entrar pela janela. Vivo aqui com a minha mulher e já fui ameaçado várias vezes", referiu o agora detido pela Polícia Judiciária.